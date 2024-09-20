Antalya'da denizde bir kişinin cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Antalya'da denizde bir kişinin cesedi bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:10

Kaleiçi Yat Limanı açıklarında, devriye gezen deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Ekip, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak Yat Limanı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi noktasına getirdi.

Polisin yaptığı çalışmayla cesedin İbrahim Solak'a ait olduğu tespit edildi. Solak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Antalya #Muratpaşa

İlgili Haberler

Kanal kenarında erkek cesedi bulundu

Kanal kenarında erkek cesedi bulundu
Düzce'de sır olay: Apartmanın bodrum katında erkek cesedi bulundu

Düzce'de sır olay: Apartmanın bodrum katında erkek cesedi bulundu
Ümraniye'de okul inşaatında erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de okul inşaatında erkek cesedi bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler