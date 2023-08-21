Antalya’da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bota alınarak, kıyıya getirilen kişinin sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi.
S.S'ye (31) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı
- AKP'nin kalesinde yurttaş dert yandı
- Bakanlıktan açıklama geldi
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama