Antalya’da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 16:58
Antalya’da denizde erkek cesedi bulundu
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Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bota alınarak, kıyıya getirilen kişinin sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.S'ye (31) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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