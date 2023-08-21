Antalya'da tatil yaptığı otelde fenalaşan kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yaptığı otelin odasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişi, yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:15
Antalya'da tatil yaptığı otelde fenalaşan kişi öldü
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Belek Turizm Merkezi'nde lüks bir otelde yabancı uyruklu eşiyle tatil yapan Nazım Öztahtacı (38) odasında rahatsızlandı.

Eşinin yardım istemesi üzerine otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi, fenalaşan Öztahtacı'yı ilçedeki bir hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Öztahtacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Öztahtacı'nın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.


Adli Tıp Kurumu 112 Acil Otel

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