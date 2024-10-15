Antalya'da deprem mi oldu? 15 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 15 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Antalya'da deprem mi oldu? 15 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:08

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Ekim'de meydana gelen depremler...

15 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:48:51 -.-  1.5  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

08:46:39 -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

08:15:42 -.-  2.2  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

07:56:53 -.-  1.7  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                           

07:44:45 -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                          

06:18:21 -.-  2.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                         

05:55:16 -.-  1.1  -.-   KUMKOY-BODRUM (MUGLA)                            

05:48:27 -.-  1.3  -.-   SEKERLI-NARMAN (ERZURUM)                         

05:44:46 -.-  1.8  -.-   ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM)                      

05:25:46 -.-  1.7  -.-   HALALCA-(BALIKESIR)                              

05:13:08 -.-  1.5  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                            

04:49:02  -.-  1.2  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

04:12:58   -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

03:46:43   -.-  2.5  -.-   SURIYE                                           

03:37:58 -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

03:00:16 -.-  2.0  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

02:46:25 -.-  1.2  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

02:30:20 -.-  2.0  -.-   KERTME-SUNGURLU (CORUM)                          

02:26:20 -.-  1.5  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                              

02:14:43 -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

02:05:40 -.-  1.1  -.-   KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE)                     

01:28:00 -.-  1.3  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                         

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya Kaş'ın 113 kilometre açıklarında, yerin 23.55 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem olduğu AFAD tarafından açıklandı. 


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #depremler

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