Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya açıklarında korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Antalya Kaş'ın 113 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, Antalya Kaş'ın 113 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 23.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2024
Büyüklük:4.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-10-15
Saat:19:54:18 TSİ
Enlem:35.38833 N
Boylam:28.68417 E
Derinlik:23.55 km
Detay:https://t.co/k1nju4fNEA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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