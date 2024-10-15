Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya açıklarında korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Antalya Kaş'ın 113 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya açıklarında korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 20:10

AFAD, Antalya Kaş'ın 113 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 23.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Etiketler: #afad #Antalya #deprem

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