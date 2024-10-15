Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 70 yaş üzerindeki vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 4 kişiyi aynı yöntemle 21 milyon 5118 bin lira dolandırdığı tespit edildi.
4 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: #Antalya #dolandırıcılık
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