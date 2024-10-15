Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:31

Güncelleme: 15.10.2024 - 17:32

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 70 yaş üzerindeki vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 4 kişiyi aynı yöntemle 21 milyon 5118 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.