Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:31

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 70 yaş üzerindeki vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 4 kişiyi aynı yöntemle 21 milyon 5118 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Etiketler: #Antalya #dolandırıcılık

İlgili Haberler

Antalya Havalimanı'nın tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu: 2 gözaltı!

Antalya Havalimanı'nın tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu: 2 gözaltı!
Antalya'da pes dedirten olay: Kiracısı, evi başkalarına kiralamış!

Antalya'da pes dedirten olay: Kiracısı, evi başkalarına kiralamış!
Antalya’da 72 saate 173 aranan şahıs yakalandı

Antalya’da 72 saate 173 aranan şahıs yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler