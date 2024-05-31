Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 8 zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:36
Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 8 zanlı yakalandı
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Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında avukatın da bulunduğu 8 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.


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