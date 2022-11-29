Antalya'da dolu sera ve narenciye bahçelerine zarar verdi

29 Kasım 2022 Salı, 17:20

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili yağış zaman zaman doluya dönüştü. Dolu nedeniyle Adrasan Mahallesi'ndeki bazı seraların camları kırıldı, mahsuller zarar gördü.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bölgeye giderek üreticilerle görüştü, incelemelerde bulundu.

"İNCELEME SONUNDA BELLİ OLACAK"

Dolunun mahallenin bir bölümünde aralıklarla etkili olduğunu belirten Kökce, "Dolu yağışı ilk belirlemelere göre yaklaşık 350 dekar alanda etkili oldu. Bu alandaki seraların, narenciye bahçelerinin ne kadar zarara uğradığı yapılacak inceleme sonunda belli olacak." dedi.

Kökce, çiftçilerin tarım sigortalarını yaptırmaları gerektiğini hatırlattı. Adrasan Mahallesi Muhtarı Nail Aksoy da dolunun bölgelerinde zarara yol açtığını dile getirdi.

Öte yandan ilçe merkezinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafikte seyreden araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı.