Antalya'da dünkü fırtına sonrası sahil doldu: Denize bile girdiler

Antalya'da dün hakim olan fırtınanın ardından bugün yaşanan güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler sahilde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığın 22 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, yüzerek keyifli dakikalar geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 13:01
Antalya'da dünkü fırtına sonrası sahil doldu: Denize bile girdiler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 'sarı kod' uyarısında bulunduğu, fırtınanın hakim olduğu Antalya'da bugün güneşli hava etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 58'e ulaştığı kentte, güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne geldi.

Sahil kenarında yürüyüş yapanların ve manzarayı izleyenlerin yanı sıra sahil bandında da yoğunluk göze çarptı.

Sahile gelen tatilcilerden bazıları güneşlenirken, bazılarıysa Akdeniz'in mavi sularında yüzmenin tadını çıkardı. 

 


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