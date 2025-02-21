Antalya'da engelli çocuk yangında can verdi!

Serik ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangında zihinsel engelli çocuk, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Burak Uyan adlı çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da engelli çocuk yangında can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:02

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; 2 katlı evin 1'inci katındaki deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek birinci kata sıçradı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde yattığı öğrenilen zihinsel engelli Burak Uyan (17) itfaiye ekiplerinin yardımıyla bina dışına çıkartıldı.

Sağlık ekipleri Uyan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uyan, adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından Elmalı ilçesinde defnedilecek.


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