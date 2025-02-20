Evinde çıkan yangında komşuları kurtardı
Bartın'da Mehmet Çoban (90) tek başına yaşadığı evde çıkan yangında komşuları tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Çöpbey köyünde Mehmet Çoban'ın yalnız yaşadığı evinde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
Çoban'ın yaktığı sobadan çıkan kıvılcım halıyı tutuşturdu.
Evin duman içinde kaldığını gören komşuları Mehmet Çoban'ı dışarı çıkarıp itfaiyeye haber verdi.
Köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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