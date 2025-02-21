Hatay'da 'elektrik sobası' can aldı: Çıkan yangında 1 kişi öldü

Hatay’ın Antakya ilçesinde elektrik sobasında çıkan yangında evde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da 'elektrik sobası' can aldı: Çıkan yangında 1 kişi öldü
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:04

Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde bulunan bir evde, elektrik sobasından kaynaklı yangın çıktı.

Evde çıkan yangında mahsur kalan Tahir Keser, hayatını kaybetti. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken Keser’in cansız bedenini sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Keser’in cenazesini Adli Tıp Morguna kaldırdı.


Etiketler: #112 Acil #hatay

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