Antalya'da 'erkeklere yasak' kafe

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:27

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:27

Antalya’nın merkezinde en yoğun ve turistik noktalardan biri olan Atatürk Caddesi’nde Türkiye’nin pek çok ilinde de şubesi de bulunan işlek bir kafenin girişindeki tabelada ve masalarının üzerinde bulunan işletme uygulamaları bildirisinde “Çiftler, kadınlar ve ailelere hizmet verilmektedir" ibaresi erkeklere ayrımcılık yapıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Belirtilen işletme kurallarına göre tek başına bir erkek ya da iki akraba, arkadaş erkek kafeden hizmet alamıyor. İbarenin yalnızca Türkçe hazırlanması da sadece Türkçe bilen erkeklere mi yoksa yabancı erkeklere de mi hizmet verilmiyor sorusunu akıllara getiriyor.

“GEÇMİŞTE YAŞADIĞIMIZ KÖTÜ TECRÜBELER BİZİ BU KURALLARI UYGULAMAYA İTTİ”

Uygulama kararının gerekçesini sorduğumuz işletme müdürü Olgun Katıkol, şu değerlendirmede bulundu:

“18 yaşından küçükler ebeveynleri ile hizmet alabilir, alkol servisi iki adet ile sınırlıdır, kadınlara, çiftlere, ailelere hizmet verilmektedir. Kapıda asılı tam metnimiz budur. Sosyal medyada ve yorumlarda bu uygulamanın tartışıldığını görüyorum. Gece kulüpleri, buna benzer eğlence mekanlarında kanıksanmış bir durum, oralar eleştirilmiyor. İnsanların dikkatini biz alkollü bir restoranız, yoksa bu uygulama Antalya’da birçok eğlence yerinin kuralı. Bu kararı 15. Yılımızdayız, 11 yıldır uyguluyoruz. Sebebi de geçmişte yaşanan olumsuz tecrübeler.

Bu kuralları koyma mecburiyeti doğdu. Nahoş olaylar yaşandı. Bir kişi bir başkasının kafasında bira şişesi kırdı, kadın müşterilerimizi rahatsız edenler oldu, arbedeler oldu. Buna benzer yaşanmışlıklardan dolayı. 21. Yüzyılda Antalya gibi turizm kentinde abesle iştigal görünüyor. Bu çağda böyle bir kararı alacağıma inanmazdım. Bu kararı almak zorunda kaldım. Akşam saatlerinde bu uygulamayı hayata geçiriyoruz, gündüzleri çok sıkı tutmuyoruz. Çok eleştiri de alıyoruz, beraberinde övgü de alıyoruz.

Bu tedbiri kendi ayıbım olarak görmüyorum, sosyalleşme mekânında oturup kalkmayı bilmeyenler yüzünden bu tedbiri almak zorunda kaldım. Bu kuraldan dolayı müşteri sayım azalabilir, bunun maddi bedelini de ödüyorum ancak huzur benim için önemli. Diğer şubelerin işletmesinde böyle bir uygulama yok. Merkeze bu kuralla ilgili eleştiriler gittiğinde bu izahatı onlara da yaptım, onlar da anladı."

Katıkol, uyarının sadece Türkçe dilinde yapılması ile ilgiliyse, “Onu düşündüm, sonra şu algılanmasın diye bu işletme yabancıları ayırt mı ediyor diye. Kurala uymayan yabancıları da sözlü olarak kapıdan geri çeviriyoruz” dedi.

KADINLAR DA ALKOL İÇİP RAHATSIZLIK VEREBİLİR

Uygulama ile ilgili görüşüne başvurduğumuz Avukat Mehmet Onur Bülüç, “Her ne kadar işletmelerde alkol servisi olması nedeni ile böyle bir uygulama yapıldığı düşünülebilirse de; en temel insan haklarından birisi olan ayrımcılık yasağını ihlal etmek yerine, alkol tüketim miktarının sınırlandırılması daha doğru bir çözüm olur. Anayasa'ya göre ayrımcılık yasağı sadece kamu tüzel kişilerini değil, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini de bağlar. Bu nedenle belirli bir grubu, söz gelimi sadece erkek olması nedeni ile işletmeden mahrum bırakmak temel insan haklarına aykırıdır. Kaldı ki çiftlerin ya da 2 kadının da kendisini kaybedecek kadar alkol tüketimi yapması ve işletmenin gerekçe olarak sunduğu "olay çıkarması”, “Rahatsızlık vermesi” mümkündür. Bir işletmenin şüphesiz ki iş yerinde güvenliği sağlaması kendi sorumluluğundadır. Ancak temel insan haklarını ihlal ederek böyle bir uygulamaya gitmesi kabul edilemez. Haklar hiyerarşisinde dengeyi sağlamak ve insan haklarına öncelik vermesi gerekir” değerlendirmesini yaptı.

TİEK BENZERI UYGULAMALARI AYRIMCILIK YASAĞI İHLALI OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kamusal hizmet veren kurumlarda, işletmelerde uygulanan bu tür uygulamaları “Bir kimseye cinsiyetine dayanılarak bir hakkın kullanılmasında ya da bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde meşru ve makul bir temele dayanmaksızın farklı muamelede bulunulması cinsiyet ayrımcılığını oluşturmaktadır” denilerek ayrımcılık olarak değerlendiriyor.

TİHEK geçtiğimiz yıl Antalya’da bazı konaklama işletmeleri ve konser organizasyonları için cinsiyet ayrımcılığı yasağı ihlali yapıldığına yönelik kararlar almıştı.

9 Şubat 2024’te Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya’daki bir otel ve seyahat acentesine, tek başına tatil yapmak isteyen erkeğe daha yüksek fiyat verdiği gerekçesiyle Cinsiyet ayrımcılığı yapıldığına yönelik kararında, otel ve acentenin fiyat politikasının “tatil yerlerinde erkek misafirlerin kadın misafirleri rahatsız edeceğine yönelik önyargılı davranıştan” kaynaklandığını belirtilerek para cezası vermişti.

TİHEK yine 20 Şubat 2024’te Antalya’da aynı odada kalmak isteyen iki erkeğin rezervasyonunu iptal eden otele, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Yine Şubat ayında Antalya’da konsere girmek isteyen H.Ö’yü "tek erkek olduğu" için etkinliğe almayan bilet satış firması ile mekana 141 bin 934'er lira idari para cezası vermişti.

18 Temmuz 2024’te Alanya’da bir otelde konaklamak amacıyla yaptığı rezervasyonun tek erkek konaklayamayacağı gerekçesiyle iptal edilmesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlali yönünde karar vermişti.