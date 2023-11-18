İstanbul'da scooter kullanımında yeni dönem: 5 ilçede hız sınırı düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile 5 ilçede, 20 km/saat olan e-sc hız sınırı 12.5 km/saat olarak aşağı çekildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:53
İstanbul'da scooter kullanımında yeni dönem: 5 ilçede hız sınırı düşürüldü
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, scooter kullanımı için 20 km/saat olan e-sc hız sınırı 12.5 km/saat olarak aşağı çekildi. Uygulama 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle hayata geçti. 

UKOME’nin 31 Ağustos tarihindeki toplantısında ‘Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih’ İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-scooter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi’ getirilmişti.

Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı. Artık scooter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.


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