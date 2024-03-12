Antalya'da eski okul binası ve lojmanında yangın!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:37

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:47

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesi'nde kullanılmayan eski okul binası ve lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler kendi imkânlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Eski okul binasının çatısı tamamen yanarken, bir ailenin geçici olarak konakladığı lojman binasının mutfak kısmına da sıçrayan alevler eşyalara zarar verdi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

Yangın sırasında lojmanda konaklayan aileden Adile Hasta'nın seraya çalışmaya gittiği, evde bulunan 12 yaşındaki oğlunun ise yangını gören bir yurttaşın yardımı ile çıkarıldığı öğrenildi.

Görgü tanıklarından Mustafa Demir, "Okulumuz eski bir bina, kullanılmıyor. Boş vaziyette duruyordu. Lojman kısmının ihtiyaç sahibi bir aileye geçici olarak verildiğini biliyorum. Herhangi bir can kaybı yok. Bina atıl vaziyette duruyordu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü" dedi.