Antalya'da faciadan dönüldü! Hastaneye giderken kaza yaptılar: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:38

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:19

Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle, Uğur Sokak-Çağan Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta saat 10.00 sıralarında, Ali Kılıç yönetimindeki 07 HCE 50 plakalı Fiat otomobil, iddiaya göre hastaneye giden seyir halindeki Selahattin Yıldırım idaresindeki 20 YA 542 plakalı Fiat Tofaş otomobille çarpıştı.

1'I ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI!

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri uyarı levhalarını da yıkarak orta refüje çıktı. Kazayı görenler ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 07 HCE 50 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yanındaki Muharrem Kılıç yaralandı.

Diğer otomobildeki 1’i çocuk 4 kişi, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü Selahattin Yıldırım, Emine Demir, Yunus Ş., Ramazan Yıldırım ve Muharrem Kılıç ambulanslarla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı anlatan yaralı Muharrem Kılıç, kendisi için sağlık ocağına giderken kazanın meydana geldiğini söyledi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.