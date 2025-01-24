Son dakika.... Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberi... Konya'da park halindeki TIR'a çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Son dakika.... Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 18 yaralı
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AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:57

Konya'da sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı TIR'a çarptı.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EN AZ 2 ÖLÜ

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #konya #trafik kazası

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