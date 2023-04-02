Antalya'da feci olay: Bulvarda karşıya geçerken tramvayın altında kaldı
Antalya'da bulvardan karşıya geçmek isteyen Aleyna Şişhaneci'ye (28), tramvay çarptı. Sıkıştığı tramvayın altından itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan Şişhaneci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı tramvay yolu üzerinde meydana geldi.
Bulvar üzerinde karşı yola geçmek isteyen Aleyna Şişhaneci, gelen tramvayın altında kaldı. Şişhaneci'nin tramvay altında kaldığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı Şişhaneci itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı. Sağlık ekipleri Şişhaneci'nin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri bir süre sonra tekrar çalışırken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.
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