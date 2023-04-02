Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza: 5 yaralı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:48

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 16:04

İstanbul Beykoz Yenimahalle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, caddede seyreden İETT otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar yayanın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya ambulansa bindirildi.

Ambulans hareket ettiği sırada caddede hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın geçmesi için bekleyen 2 motosikletliye ve bir otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle motosikletliler savrularak yayalara çarptı. Yaşanan kazalarda 5 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla kaza yapan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.