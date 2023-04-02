Gebze'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajlı yolda kontrolden çıkan 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda, O.B. yönetimindeki 41 AHU 218 plakalı otomobil ile H.S. yönetimindeki 47 SA 224 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlarda bulunan toplam 7 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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