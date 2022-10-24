Antalya'da feci olay: Girmeye çalıştığı işyerinin çatısından düşüp, öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerine çatıdan girmeye çalışan Cem Bulut (32), tentenin kırılması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Bulut'un düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeni Sanayi 5005 Sokak'ta asansör tamiri yapılan işyerine gelen çalışanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, isminin Cem Bulut olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.
TENTE KIRILINCA BETTON ZEMİNE DÜŞTÜ
Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Cem Bulut'un 22 Ekim'de saat 17.00 sıralarında girmeye çalıştığı işyerinin çatısındaki tentenin kırılması ile beton zemine düştüğünü belirledi.
Cem Bulut’un cenazesi, inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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