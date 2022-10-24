Antalya'da feci olay: Girmeye çalıştığı işyerinin çatısından düşüp, öldü

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:17

Yeni Sanayi 5005 Sokak'ta asansör tamiri yapılan işyerine gelen çalışanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, isminin Cem Bulut olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

TENTE KIRILINCA BETTON ZEMİNE DÜŞTÜ

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Cem Bulut'un 22 Ekim'de saat 17.00 sıralarında girmeye çalıştığı işyerinin çatısındaki tentenin kırılması ile beton zemine düştüğünü belirledi.

Cem Bulut’un cenazesi, inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.