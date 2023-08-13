Antalya'da gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da organize sanayi bölgesindeki gıda fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 07:19
Antalya'da gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2'nci kısımdaki bir gıda fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle saat 05.30'da yangın çıktı.

9 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadan alev ve duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın gece vardiyasının olmaması nedeniyle yangından etkilenen çalışan olmazken 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması başlattı.


Antalya fabrika Yangın

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