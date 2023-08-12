Çanakkale'de korku dolu anlar... Önce patlama oldu, sonra yangın çıktı!
Çanakkale'de bir apartmanın 5’inci katındaki dairede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Binada oturanlar panik ve korku yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Çanakkale Caddesi Gazi Süleyman Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dün saat 21.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
Gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından evde yangın çıktı. Binada oturanlar panik ve korku yaşarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayda şans eseri evde kimse olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sırasında evde mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Lapseki Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
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