Antalya'da hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü

23 Aralık 2022 Cuma, 09:57

Feci kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Yangın Evleri inşaatında şantiye şefi olarak çalışan İlker Yıldız'ın kullandığı 71 ACJ 244 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü virajı alamayınca kontrolden çıkarak Naras Deresi'ne uçtu.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Bu sırada dere kenarındaki 2 kişi, aracın yanına gidip, Yıldız'ı kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tamamen suya gömülen araç için ayrıca Side Sualtı Arama Kurtarma GSK ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi çağrıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Suya giren dalgıç ekibi, 3 metre derinlikte yan yatmış aracın kapılarını açmayınca vinç devreye sokuldu. 2 saat süren çalışmaların ardından Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yıldız'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.