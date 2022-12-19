Kemal Kılıçdaroğlu Antalya ve Burdur'a gidiyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın Antalya ve Burdur'a gidecek. İki gün boyunca partisinin programına katılacak olan Kılıçdaroğlu, selden zarar gören Kumluca ve Finike’deki üreticileri de ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalya ve Burdur’a yapacağı ziyaretin ayrıntıları belli oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, salı günü saat 20.45’te Antalya Havalimanı’nda partililer tarafından karşılanacak. Çarşamba günü sabah programına başlayacak olan CHP lideri, programa göre ilk olarak merkez sağ kanat önderleri ile basına kapalı bir kahvaltı yapacak.
Kahvaltının ardından Kumluca’ya hareket edecek olan Kılıçdaroğlu, Finike’ye geçip afet bölgesini ziyaret edecek. Cam Piramit’te ilçeler dahil Antalya’daki belediyelerinin toplu açılış törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu, bu kez yörüklerle buluşacak. Bu toplantı da basına kapalı yapılacak. Bu buluşmanın ardından gerçekleşecek iş dünyası buluşması da basına kapalı olacak.
CHP lideri, geceyi Antalya’da geçirdikten sonra sabah Burdur’a geçecek. Burdur Yeşilova esnaf ziyareti ve belediye başkanını ziyaretinin ardından Burdur Belediyesi’nin açılışına katılacak olan Kılıçdaroğlu buradan tekrar Antalya’ya dönecek. Kılıçdaroğlu, Anadolu’dan göç edenlerin kurduğu derneklerin organize ettiği Kepez Buluşması’na katılacak. CHP lideri, Kepez Yenimahalle Kültür Merkezi’ndeki buluşmanın ardından gençlerle bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu’nun Antalya programını tamamlamasının ardından Ankara’ya dönmesi bekleniyor.
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