Antalya'da 'sahte para' operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Antalya'da sahte para operasyonunda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'ne başvuran 14 esnaf, sahte 100 dolarlarla alışveriş yapan yabancı uyruklu kişilerce dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, olaya ilişkin kent merkezindeki 100'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Eşkal tespitinin ardından adresleri belirlen yabancı uyruklu 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramada ise sahte olduğu tespit edilen 100 dolarlık 40 banknot ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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