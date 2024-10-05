Antalya’da hektar hektar orman ihaleyle kiralığa çıkıyor

Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:24

Güncelleme: 05.10.2024 - 11:29

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na orman alanlarını turizme tahsis yetkisi veren yönetmelik 28 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlandı.

Antalya’da ormanları neler bekliyor? Çevre Aktivisti ve gazeteci Yusuf Yavuz ve Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Necati Baş yanıtladı.

ORMAN ALANLARININ TANIMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

28 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ormanları turizme tahsis edebilecek. Ormanların Türkiye’de turizme tahsisi aslında yeni değil.

Özellikle 1980’lerden sonra Turgut Özal hükümeti döneminde pek çok orman alanı turizme tesis edilmişti. 2022 yılında çıkan Orman Parkları yönetmeliği ile halkın günübirlik zaman geçirebildiği alanlar için yapılan mesire tanımı yerine Orman Parkı, Kent Parkı tanımları getirilerek bu alanlarda daha önce kurulamayan tesislerin yapılabilmesinin ve özel şirketlere bu tesislerin ihale edilerek işletilmesinin önü açıldı.

“ORMANLAR SERMAYE BİRİKİM ARACI HALİNE GETİRİLİYOR”

Gazeteci Yusuf Yavuz 28 Eylül’deki yönetmelikle orman alanlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ihalesiz olarak kiraya vermesinin de önü açıldığını ve önümüzdeki günlerde orman arazileri üzerindeki tasarrufta, turizme tahsis nedeniyle Orman Bakanlığı yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetki kullanımıyla orman vasfındayken, yapılaşma yapılamayan, amacı dışında kullanılmasına olanak olmayan arazilerin bir şekilde tabiat parkı, kent parkı, orman parkı vesaire gibi sihirli kavramlarla kamu elinden çalınarak bir takım kişilere, şirketlere bir sermaye birikim aracı, bir rant aracı haline getirileceğini öne sürüyor.

Yavuz, 2002’de 16 olan Tabiat Parkı sayısının 266’ya çıktığına işaret ederek “Antalya Tekirova bölgesinde Mehmet Ali Bükü adıyla bilinen bir koy vardı, burası mesire yeri olarak ayrılmıştı, mesire yerinden Tabiat Parkı’na dönüştürdü. Bakanlık burayı ve bir süre sonra ihaleye çıkarttı ve iktidara yakın bir şirket aldı. Davalar açıldı iptal edildi. Alanya İncekum Tabiat Parkı içinde yine iktidara yakın bir şirketin oteli bulunuyor” diyor.

OLİMPOS MİLLİ PARKI’NIN YARISI BÖYLE KAYBEDİLDİ

Gazeteci Yusuf Yavuz, orman alanlarının turizme açılmasıyla ortaya çıkan sonuçları izlemek bakımından Antalya Olimpos Milli Parkı’nı hatırlatarak “1969’da Milli Park ilan edilen Olimpos Sahil Milli Parkı 70 bin hektarlık bir alanı kapsar. Amacı halkın dinlenmesi, eğlenmesi, doğal varlıkları korunması için ayrılan bir yerdi. Bugün burası 31 bin hektara düşmüştür. Yarıdan fazla kısmı turizme tahsis edilmiştir. Bir kısmı da yapılaşma ve yerleşime açılmıştır. Devasa bir milli park son 40 yılda koparılmıştır” diyor.

ANTALYA’DA İHALEYLE KIRAYA VERİLMEK İSTENEN ORMANLARIN SAYISI ARTIYOR

Antalya’da Konyaaltı’nda Beydağları Milli Parkı ve yaban hayatı koruma sahası yakınındaki Gökdere Vadisi’ndeki orman alanı 15 Ekim’de 20 yıllığına 2 buçuk milyon liradan başlayan bir bedelle ihaleye çıkılarak kiralanacak.

13 hektarlık Kızılçam ormanının içinde 250 metrekareye kadar imar şartı aranmaksızın bodrum ve çatı katı ile beraber 4 katlı betonarme yapılaşmaya, yüzme havuzu, ibadethane, otopark gibi alanların yapılmasına izin verilmekle beraber burada 70 karavan kamp alanı, her biri 80 metrekare olmak üzere 130 ayrı adet çadırlı kamp alanı da kurulabilecek.

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Necati Baş’a göre, kiralamalarla verilen bu izinlerle orman içinde binlerce kişilik konaklamalı büyük bir turizm tesisi kurulduğunu, kontrolsüz bir şekilde betonun ormana girmesinin önünün açıldığını, ormanın yoğun ticari faaliyete ve insan baskısına açıldığını savunuyor.

Baş, “Yapılaşmaya ve turizme açılınca ormanın tahribatına ve orman yangınına, sel gibi afetlere kapı açıyor, biyolojik ve ekolojik zenginliğin yok oluşuna zemin hazırlıyorsunuz” uyarısını yaparak “Bu tür mevcut orman alanlarını turizme açmak yerine yapılaşmaya uygun boş alanları biz bu tür tesislerin kurulması için ihaleye verip kiralasak, o boş alanları yeşillendirsek, hem orman alanlarını korumuş hem de yeni tesisleri halka kazandırmış oluruz” önerisinde bulunuyor.

Yusuf Yavuz, Gökdere dışında 22 Ekim’de Kemer’de yaklaşık 7 buçuk dönümlük bir orman arazisi içinde Selçuklu Av Köşkü’nün, Döşemealtı Yukarı Karaman’da 8 hektarlık bir başka arazinin, Kaş’ta Bezirgan Köyü’ndeki yaklaşık 20 bin metrekare alanın da Antalya’da Orman Parkı adıyla ihaleye çıkarılacağını hatırlatarak, Türkiye’nin farklı kentlerindeki vatandaşları, kamuoyunu bu ihalelere karşı uyanık olmaya ve ormanların ticarileşmesine karşı durmaya çağırıyor.