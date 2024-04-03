Antalya'da iki aile arasında kavga: 2 kardeşten biri tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:40
Antalya'da iki aile arasında kavga: 2 kardeşten biri tutuklandı
Abone Ol google-news

Kavgada Şehmus Löklök'ü (43) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden C.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, H.B.Y. (35) ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı H.B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutulandı.

Orta Mahalle 1158 Sokak'ta dün husumetli iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan Şehmus Löklök, hastanede hayatını kaybetmiş, H.B.Y. ile kardeşi C.Y. gözaltına alınmıştı.


Antalya haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da seçimi kim kazandı? Antalya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları....

Antalya'da seçimi kim kazandı? Antalya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları....
Antalya'da oy sayımları başladı: İşte 31 Mart Antalya yerel seçim sonuçları...

Antalya'da oy sayımları başladı: İşte 31 Mart Antalya yerel seçim sonuçları...
Antalyaspor sahasında beraberlikle yetindi! Antalyaspor 1 - 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor sahasında beraberlikle yetindi! Antalyaspor 1 - 1 MKE Ankaragücü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu ve hakim arasında geçen diyaloğu anlattı: 'Niye ayağa kalkmıyorsun?'

Süleyman Soylu ve hakim arasında geçen diyaloğu anlattı: 'Niye ayağa kalkmıyorsun?'
Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi

Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi
AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!

AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!
Ataşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi

Ataşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi
Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Türker İnanoğlu’nun eşi Gülşen Bubikoğlu’ndan duygusal paylaşım

Türker İnanoğlu’nun eşi Gülşen Bubikoğlu’ndan duygusal paylaşım
Son Dakika... DEM Parti'den YSK önünde açıklama: İtiraz için tarih verdiler!

Son Dakika... DEM Parti'den YSK önünde açıklama: İtiraz için tarih verdiler!
13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik

13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik