Antalya'da oy sayımları başladı: İşte 31 Mart Antalya yerel seçim sonuçları...

Antalya'da saat 17:00 itibari ile sandıklar kapandı. Oy sayım işlemleri başladı. CHP'nin adayı Muhittin Böcek ile AKP'nin adayı Hakan Tütüncü'nün yarıştığı seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:15
Antalya'da oy sayımları başladı: İşte 31 Mart Antalya yerel seçim sonuçları...
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Antalya'da oy verme işlemleri saat 17:00 itibari ile sonlandı. Sandıklardan çıkan zarflardan oy pusulaları açıldı. İlk sonuçlar gelmeye başladı. CHP'nin adayı Muhittin Böcek ve AKP'nin adayı Hakan Tütüncü'nün kaç oy aldığı, Antalya'da kimin kazandığı yurttaşlar tarafından merak edildi.

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandığa gitti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 aday seçmenlerin karşısına çıktı. Mevcut belediye başkanı CHP'li Muhittin Böcek yeniden belediye başkan adayı oldu.

Bugün yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde Antalya'da 19 ilçede 6 bin 40 sandıkta 1 milyon 925 bin 935 seçmen oy kullandı. Antalya'da 19'u ilçe, 1'i büyükşehir 20 belediye başkanı seçimi yapılacak ve toplam 315 belediye başkan adayı yarıştı. Seçmenler büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlık şeklinde dört oy kullanacak

Antalya'da ilçeler bazında en çok seçmen Kepez'de bulunuyor. Kepez ilçesinde 1298 sandık, 438 bin 929 seçmen var. İkinci sıradaki Muratpaşa'da 1124 sandık kurulacak ve 380 bin 694 seçmen bulunuyor. Üçüncü ise Alanya'da 743 sandık, 234 bin 347 seçmen var.

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 19.35 itibariyle Antalya yerel seçim yarışında son durum şöyle:

Açılan sandık oranı yüzde 13.91

İŞTE ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Muhittin Böcek - yüzde 53,09

AKP'nin adayı Hakan Tütüncü - yüzde 41,7

İYİ Parti'nin adayı Nesrin Ünal - yüzde 2,51

DEM Parti'nin adayı Kemal Bülbül - yüzde 1,84

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Ümit Özkurt - yüzde 0,86

2019'DA TABLO NASILDI?

 

2019 Antalya yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Muhittin Böcek, 714 bin 302 oy alarak yüzde 50.62 ile birinci olmuştu.


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