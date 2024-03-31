Antalya'da seçimi kim kazandı? Antalya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Antalya'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:29
Antalya'da seçimi kim kazandı? Antalya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları....
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Antalyalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki,  Antalya'da seçimi hangi aday kazandı? 

ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Muhittin Böcek, AKP'den Hakan Tütüncü, İYİ Parti'den Nesrin Ünal, Zafer Partisi'nden Oğuz Ersöz, YRP'den Ümit Özkurt, Saadet Partisi'nden Ersan Bilgin ve DEM Parti'den ise Kemal Bülbül başkan adayı olarak aday gösterildi.

ANTALYA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Antalya'da "Muhittin Böcek, Hakan Tütüncü, Nesrin Ünal ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Antalya 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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