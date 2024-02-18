Araçta kilitli kalan çocuk çilingir yardımıyla kurtarıldı
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde arabada kilitli kalan çocuk, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esenyurt Mahallesi’nde bulunan 1. Etap TOKİ evleri bölgesinde meydana geldi.
Akşam saatlerinde markete alışveriş yapmaya giden Sancar ailesi, çocukları Asaf Sancar’ı arabada bıraktı. Oyun oynadığı sırada anahtara basarak kapıları kilitleyen minik Asaf, araçta kilitli kaldı. Marketten dönen Sancar çifti, kilitli kapıları açamayınca çilingirden yardım istedi. Olay yerine gelen çilingirin uzun uğraşları sonucunda arabada mahsur kalan Asaf kurtarıldı.
"ANAHTAR ARABADA KALMIŞTI"
Markete bir şey almak için indikleri sırada olayın yaşandığını belirten baba Hayrettin Sancar, “Marketten döndüğümde anahtar arabada kalmıştı. Asaf da yanlışlıkla kilide basıp kapıyı kapatmış. Allah razı olsun, herkes yardım için buraya geldi. Bizim arkadaşlar da ustayı direkt buraya getirip, kapıyı açarak kurtardık. Allah herkesten razı olsun” dedi.
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