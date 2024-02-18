Araçta kilitli kalan çocuk çilingir yardımıyla kurtarıldı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde arabada kilitli kalan çocuk, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:56
Abone Ol google-news

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esenyurt Mahallesi’nde bulunan 1. Etap TOKİ evleri bölgesinde meydana geldi.

Akşam saatlerinde markete alışveriş yapmaya giden Sancar ailesi, çocukları Asaf Sancar’ı arabada bıraktı. Oyun oynadığı sırada anahtara basarak kapıları kilitleyen minik Asaf, araçta kilitli kaldı. Marketten dönen Sancar çifti, kilitli kapıları açamayınca çilingirden yardım istedi. Olay yerine gelen çilingirin uzun uğraşları sonucunda arabada mahsur kalan Asaf kurtarıldı.

Göz Atın
Korkunç kaza... Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı!

Korkunç kaza... Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı!
16 yaşındaki kız zorla evlendirilecekti! Bakanlık harekete geçti

16 yaşındaki kız zorla evlendirilecekti! Bakanlık harekete geçti

"ANAHTAR ARABADA KALMIŞTI"

Markete bir şey almak için indikleri sırada olayın yaşandığını belirten baba Hayrettin Sancar, “Marketten döndüğümde anahtar arabada kalmıştı. Asaf da yanlışlıkla kilide basıp kapıyı kapatmış. Allah razı olsun, herkes yardım için buraya geldi. Bizim arkadaşlar da ustayı direkt buraya getirip, kapıyı açarak kurtardık. Allah herkesten razı olsun” dedi.


hakkari haberleri Çocuk haberleri

İlgili Haberler

Sıcaklık eksi 20'ye kadar düştü... Camlar buz tuttu, kapı kilitleri dondu!

Sıcaklık eksi 20'ye kadar düştü... Camlar buz tuttu, kapı kilitleri dondu!
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i geçti

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i geçti
Direksiyon başında uyuyakaldı, trafik kilitlendi!

Direksiyon başında uyuyakaldı, trafik kilitlendi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu: 'Kent uzlaşısı' vurgusu!

Son dakika... DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu: 'Kent uzlaşısı' vurgusu!
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
AKP'de 'Bursa sıkıntısı'... Kurmaylar: YRP oyları bölüyor

AKP'de 'Bursa sıkıntısı'... Kurmaylar: YRP oyları bölüyor
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama!

Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama!
Fenerbahçe geriye düştüğü maçta geri döndü! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe geriye düştüğü maçta geri döndü! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe
Son dakika haberi... Erdoğan mitingde duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak

Son dakika haberi... Erdoğan mitingde duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’

Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’