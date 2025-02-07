Diyarbakır'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:35

Edinilen bilgilere göre, Barış Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan Mehmet Ferhat Demir, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılarak hastaneye sevk edilen Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #diyarbakır

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