Diyarbakır'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Barış Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan Mehmet Ferhat Demir, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılarak hastaneye sevk edilen Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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