Antalya'da iş cinayeti: İnşaatın 2’nci katından düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya’nın Alanya ilçesinde 32 yaşındaki işçi, inşaatta çalıştığı esnada ikinci kattan yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi’ndeki bir villa inşaatında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Yabancı (32) isimli işçi, inşaatın şantiyesinde çalıştığı esnada 2’nci kattan yere düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İbrahim Yabancı’nın cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.
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