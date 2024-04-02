Tokat'ta iş cinayeti: Üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti!
Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir inşaatta üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti.
Dönekse Mahallesi Değirmendere mevkisindeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan İ.Y.'nin (43) üzerine kırılan vincin taşıyıcı kolu düştü.
İ.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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