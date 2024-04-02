Tokat'ta iş cinayeti: Üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti!

Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir inşaatta üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:27
Tokat'ta iş cinayeti: Üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti!
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Dönekse Mahallesi Değirmendere mevkisindeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan İ.Y.'nin (43) üzerine kırılan vincin taşıyıcı kolu düştü.

İ.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


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