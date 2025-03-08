Antalya'da 'kaçak tütün' operasyonu: Tam 400 kilogram ele geçirildi!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya'da 'kaçak tütün' operasyonu: Tam 400 kilogram ele geçirildi!
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AA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 12:42

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerinde kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerinde yapılan aramada, 400 kilogram bandrolsüz tütün, 20 bin makaron, 40 elektronik sigara ve likiti ile 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Çalışma kapsamında 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Antalya #Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

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