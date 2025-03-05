Antalya'da şüpheli ölüm: 3. kattan düşüp hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde üç katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen Mehmet Yavuz (41), zemin katta bulunan işletmenin sundurmasına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Yavuz'un cenazesi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Antalya
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