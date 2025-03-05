Antalya'da şüpheli ölüm: 3. kattan düşüp hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'da şüpheli ölüm: 3. kattan düşüp hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:21

Alınan bilgiye göre, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde üç katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen Mehmet Yavuz (41), zemin katta bulunan işletmenin sundurmasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yavuz'un cenazesi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Antalya

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