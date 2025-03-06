Antalya'da otelin spor salonunda korkutan yangın!

Konyaaltı ilçesinde bulunan bir otelin spor salonundaki elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Antalya'da otelin spor salonunda korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:12

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin spor salonunda dün saat 21.30’da yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; otelin içerisinde yoğun dumanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, oteldeki konukları tahliye ederken itfaiye ekipleri de yangının nereden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştı.

YANGIN ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKMIŞ!

Yangın alarmının da çaldığı oteldeki yoğun dumanı tahliye eden itfaiye, yangının spor salonundaki elektrik panosundan kaynaklandığını tespit etti.

Oteldeki konukların panik yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi.


Etiketler: #Antalya #Otel #Spor Salonu #Yangın

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