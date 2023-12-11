Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 13:59
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerindeki iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda kaçak 52 kilogram kıyılmış tütün, 496 elektronik sigara likidi, 1077 puro, 157 bin 920 boş makaron, 848 şişe içki, 116 uyarıcı hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Antalya Kaçakçılık

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