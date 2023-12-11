Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:27
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda A.H. (39) ve Ç.S. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramada; 434 gram esrar, 6 kök kenevir, 1 ruhsatsız tüfek, 4 fişek, 1 hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.H. ise tutuklandı.


İlgili Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Uyuşturucuyu turşu bidonuna gizlemişler

Uyuşturucuyu turşu bidonuna gizlemişler
Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

En Çok Okunan Haberler