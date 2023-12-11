Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:27

Güncelleme: 11.12.2023 - 12:27

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda A.H. (39) ve Ç.S. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramada; 434 gram esrar, 6 kök kenevir, 1 ruhsatsız tüfek, 4 fişek, 1 hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.H. ise tutuklandı.