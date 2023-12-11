Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda A.H. (39) ve Ç.S. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramada; 434 gram esrar, 6 kök kenevir, 1 ruhsatsız tüfek, 4 fişek, 1 hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.H. ise tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'
- Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
- Akşener’in Ankara planı
- Serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı!
- Bakanlık ve savcılık harekete geçti!
- Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!
- Müge Anlı hakkında konuştu: 'Reyting...'
- ABD Başkanlık yarışındaki son durum ne?
- Asgari ücret konusunda Erdoğan’ın aklındaki rakam!