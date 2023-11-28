Kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor... Arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin 4 gündür haber alamadıklarını bildirdiği 50 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:55
Kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor... Arama çalışması başlatıldı
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Antalya'nın Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi'ndeki evine cumartesiden bu yana dönmeyen Hülya Ülkü için ailesinin kayıp müracaatında bulunması üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ülkü'nün son olarak Eminceler Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.


Antalya Kadın kayıp

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