Kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor... Arama çalışması başlatıldı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:55

Güncelleme: 28.11.2023 - 14:55

Antalya'nın Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi'ndeki evine cumartesiden bu yana dönmeyen Hülya Ülkü için ailesinin kayıp müracaatında bulunması üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ülkü'nün son olarak Eminceler Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.