Antalya'da korku dolu anlar... Kamyonetle çarpışan araç iş yerine girdi!
Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin iş yerine girdiği kazada yaralanan olmadı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda H.G.'nin kullandığı 07 NJ 251 plakalı otomobil, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak çevredeki iş yerine girdi.
Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
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