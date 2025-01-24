Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! Elazığ'da 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır, 3 yaralı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:21

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:35

Elazığ-Malatya kara yolu Özel Harekat kavşağında öğle saatlerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen A.O.B.'nin kullandığı 23 EL 039 plakalı otomobil, F.B. idaresindeki 23 BT 821 plakalı otomobil ile B.G.'nin kullandığı 23 ACF 075 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, daha sonra refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kaza araç sürücüleri yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan F.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.