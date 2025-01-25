Ümraniye'de 'yağış' kaza getirdi... Servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı...

Ümraniye'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Ümraniye'de 'yağış' kaza getirdi... Servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı...
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AA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:05

Şile Yolu Tepeüstü kavşağında 34 LGH 107 plakalı servis minibüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Minibüsteki hafif yaralanan 7 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavşaktaki trafik yoğunluğu, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.


Etiketler: #Ümraniye #kaza

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