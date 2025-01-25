Denizli'de feci kaza... Yaralı ve ölüler var!
Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Gümüşler Bulvarı'nda sabaha karşı Oğuzhan Dirmilli idaresindeki 20 BE 148 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje sonra ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mislina Yarangüme'nin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.
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