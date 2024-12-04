Antalya’da kumar ve tombala operasyonu

Yayınlanma: 04.12.2024 - 13:45

Güncelleme: 04.12.2024 - 13:45

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Denetimlerde 106 iş yeri kontrol edilerek, 996 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Kumar oynandığı tespit edilen adreslerde, suç unsuru materyallere ve nakit paraya el konuldu.

Operasyon sırasında, kahvehane, kıraathane, dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren mekanlarda denetimler yapıldı. Kumar oynatıldığı belirlenen yerlerde 12 bin 190 TL, 532 iskambil kâğıdı, 116 okey taşı, 4 isteka ve çetele kağıdı ele geçiri