Antalya’da mafya lideri cinayeti… 2 Azerbaycanlıya müebbet hapis!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:05

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:40

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin alakart restoranında, 20 Ağustos 2020’de gece yarısı Azerbaycanlı silahlı suç örgütü lideri 'Nazır Azizoğlu' kimliğini kullanan 'Lotu Guli' lakaplı Nadir Salifov, yakın adamlarından Khagan Zeynalov tarafından tabancayla başına 2 el ateş edilerek öldürüldü.

Salifov'un adamlarının karşı ateş açmasıyla yaralanan Khagan Zeynalov, otelden çıkıp kendisini bekleyen Amir Hamidli'nin kullandığı kiralık otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Salifov, yaşamını yitirdi.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin kaçtığı otomobilin Denizli'de olduğu tespit edildi. Şüpheliler Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli, Denizli polisinin yol uygulamasında yakalandı. Otomobildeki aramada şüphelilerle birlikte tabanca ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Khagan Zeynalov yaralı olduğu için hastaneye götürülüp tedavi ettirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ROVSHAN CANIYEV CİNAYETİNİN İNTİKAMI

Olayda öldürülen Nadir Salifov'un, 'Lotu Guli' lakabıyla tanınan Azerbaycanlı silahlı suç örgütü lideri olması ve cinayetin organize şekilde örgütlü işlenmiş olabileceğini değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, dosyanın 'yetkisizlik' kararıyla kendilerine gönderilmesini istedi. Bu taleple dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürülen 'Lenkaranski' lakaplı Rovshan Canıyev cinayetinin intikamını almak amacıyla işlendiği belirlendi.

Azerbaycan uyruklu Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli ile Ali Movlamlı, Cemal Hasanov (31), Jafar Alizada (41), Khanımnisa Mammadova (34), Namiq Janiyev (52), Resul Gasanov, Umid Najafov (34), Cemil Keleş (47), Erkan Aşan (37) ve avukat N.A.'nın (54) olayla ilgili olduğu değerlendirmesiyle İstanbul ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Ali Movlamlı, Resul Gasanov, Umid Najafov, Cemil Keleş, Erkan Aşan ve avukat N.A. gözaltına alındı. Avukat N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı. Cemal Hasanov, Jafar Alizada, Khanımnisa Mammadova, Namiq Janiyev hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

SAVCI 8 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Yapılan incelemenin ardından cinayetin Antalya'nın Serik ilçesinde işlendiği belirtilerek, 'yetkisizlik' kararıyla dosya, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sürecinde savcı, sanıklar Ali Movlamlı, Amir Hamidli, Cemil Keleş, Erkan Aşan, Khagan Zeynalov, Resul Gasanov, Umid Najafov ve N.A. hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

“ONUNLA SADECE ARKADAŞLIK YAPTIM”

Khagan Zeynalov, Amir Hamidli, Ali Movlamlı ve Resul Gasanov'un tutukluluğunun devam ettiği, diğer sanıkların ise süreçteki davalarda serbest bırakıldığı dosyaya ilişkin karar duruşması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli ile bazı sanık avukatları salonda hazır bulurken, diğer sanıklar ve avukatlar bulundukları illerden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada savcının esas hakkındaki görüşüne karşı ifade veren sanık Khagan Zeynalov, Nadir Salifov'u öldürmediğini öne sürdü.

'Lotu Guli' lakaplı Nadir Salifov'la Kiev'de düzenlenen bir dövüşün ardından tanıştığını, ilk başlarda onun mafya lideri olduğunu bilmediğini, 20 yaşındayken bu durumu öğrendiğini anlatan Zeynalov, "Lotu'nun suçlarını biliyordum ama onun suçlarına katılmadım. Onunla sadece arkadaşlık yaptım" dedi.

Nadir Salifov'un 2018 yılında kendisini Moskova'dan Katar'ın başkenti Doha'ya çağırdığını söyleyen Khagan Zeynalov, Doha'dan sonra ayrı uçaklarla aynı tarihte Türkiye'ye gelip Bodrum'da buluştuklarını belirtti. Tatil yaptıktan sonra kendisinin Moskova'ya döndüğünü dile getiren Zeynalov, daha sonraki buluşmalarında Nadir Salifov'un kendisinden Moskova'da bir iş insanını kaçırmasını istediğini, ancak bunu kabul etmediğini söyledi.

“SİLAHIMI ÇIKARIP ATEŞ ETTİM”

2020 yılı temmuz ayı sonunda Nadir Salifov'un kendisini Moskova'dan Antalya'ya çağırdığını anlatan Zeynalov, "Önce İstanbul'a geldim. Bir otelde 1 hafta kaldım. Ardından Antalya Boğazkent'teki otele gittim. Olaydan önce otelde Amir Hamidli'yle konuştuk. Otomobil kiraladığını ve 19'unda İstanbul'a gidip teslim edeceğini söyledi. Birlikte gitmeyi teklif ettim, kabul etti" dedi. Olay günü odasından eşyalarını toplayıp, restorana indiğini anlatan Zeynalov, "Nadir, burada birileriyle konuşuyordu. Yanlarına gittim. Benden Moskova'daki iş insanını kaçırmamı istedi. Ben kabul etmeyince bana hakaret etti. Ben de ona hakaret edince adamları bana saldırdı. Beni yumrukladılar, ben de onlara yumruk atınca silahlarını çekip ateş ettiler. Bunun üzerine ben de silahımı çıkarıp ateş ettim. Ama benim ateş ettiğim tarafta Nadir Salifov yoktu. Sonra kaçmaya başladım. Kaçarken ardımdan yine ateş ettiler. Bu sırada bir kurşun belime isabet etti" dedi.

“ÖLDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİM”

Bu sırada dışarıda bekleyen Amir Hamidli'nin otomobiline bindiğini anlatan Zeynalov, "Amir bana 'Ne oldu?' dedi. Ben de 'Guli beni vurdu, beni öldürecekler, hemen sür' dedim. Amir yoldayken hastaneye gitmeyi teklif etti, kabul etmedim. Antalya'nın dışına çıktık, Amir arabayı yolun kenarına park edip, yarama tampon yaptı. Sonra Denizli'ye geldik, bizi polis ekipleri durdurdu ve yaralı olduğumu görünce ambulans çağırdılar" diye konuştu. Zeynalov, "Bizi Denizli'den Antalya'ya getirdiler. Ben Guli'nin öldüğünü oradaki polislerden öğrendim" dedi.

“KARDEŞİ ÖLDÜRTTÜ, BİZE DE KUMPAS KURDU”

Zeynalov, "Yaptığım araştırmaya göre, Guli'yi kardeşi Müşfik Salifov öldürttü. Guli'nin düşmanlarıyla 10 milyon dolara anlaştı. Bize de kumpas kurdu" diye konuştu. Nadir Salifov'un öldürülmesi karşılığında 4 milyon dolar aldığı iddiasına karşı çıkan Khagan Zeynalov, "Ben 1 günlük özgürlüğümü 100 milyon dolara değişmem, ki benim ailem varlıklıdır. Hiçbir zaman para problemim olmadı. Bu olayda suçsuzum ve beraatımı istiyorum" dedi.

Diğer sanık Amir Hamidli ise olayla ilgisi olmadığını söyleyerek, "Böyle bir olayın içinde olacak olsam neden kendi adımla otomobil kiralayayım ve güvenlik kameralarının olduğu bir yerde Khagan Zeynalov'u bekleyeyim" dedi. Amir Hamidli suçlamaları kabul etmeyerek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli'ye 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 2 yıl 2'şer ay hapis ve 5'er bin lira adli para cezası; Ali Movlamlı ile Resul Gasanov'a ise 'tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek'ten 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Cemil Keleş, Erkan Aşan, Umid Najafov ve N.A. hakkında ise beraat kararı verildi. Olayla ilgili aranan ve henüz yakalanamayan Jafar Alizade, Namig Janiyev, Khanımnisa Mammadova ve Camal Hasanov'un dosyaları ise ayrıldı.