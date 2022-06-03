Antalya'da 'motosiklet' çalan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı. Hırsızlık anları, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA
03 Haziran 2022 Cuma, 14:57
Antalya'da 'motosiklet' çalan 2 şüpheli tutuklandı
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki evin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin U.G. (21) ve K.Ç. (23) olduğunu tespit etti.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDILAR

Zanlılar, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çalıntı motosikletle yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen iki zanlıdan birinin, burada park halindeki motosiklete binerek uzaklaşması yer alıyor.


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