Eğitim-İş'ten öğrencileri tehdit eden Prof. Dr. Kılıç'a suç duyurusu: "Bu şahsın dekan olması protestoların haklılığını göstermiştir"

10 Şubat 2021 Çarşamba, 10:36

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversitenin genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alarak “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

Öğrencileri açıkça tehdit eden ifadeleri sonrası Trakya Üniversitesi tarafından hakkında idari soruşturma başlatılan Dekan Kılıç'a karşı Eğitim-İş Sendikası da harekete geçti.

Sendikadan yapılan açıklamada Kılıç hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Boğaziçi öğrencileri uydurma gerekçelerle "halkı kin ve nefrete sürüklemek" suçlamasına maruz kalırken, demokratik bir üniversite isteyen akademisyenlerin öğrencilerine yazdığı destek metinlerinde kılı kırk yararken, bir dekanın alenen katliam çağrısı yapabilmektedir.

Bilim ve düşüncenin evi olan üniversitelerin normalde kapısından bile geçemeyecek olan, Anayasa'yı ve onun güvence altına aldığı hakları hedef aldığında ne olacağını bilmeyen, mesajından anlaşıldığı üzere soru eklerinin ayrılması gerektiğini bilecek kadar bile anadiline hakim olmayan bu şahsın bir üniversitede dekan olması, bilimin ve liyakatin hakim olduğu üniversiteler için yapılan protestoların haklılığını bir kez daha tasdiklemiştir.

Dini öğretiler için kurulan bir fakültenin başına dizi replikleriyle katliam tehditleri savuran bu şahıs neden ve nasıl dekan olarak atanmıştır?

Dekan Cevdet Kılıç'a bir hatırlatmamız var: Akademisyenlerin kanlarında duş alacağını söyleyen bir mafya bozuntusu şu anda kaçabileceği üçüncü ülkeyi arıyor. Türkiye'deki laik, bilimsel, demokratik ve parasız eğitim mücadelesi başarıya ulaştığında, sen ve senin gibiler sadece kötü hatıralardan ibaret olacaksınız. Çünkü her zamanki gibi tarih, sizin gibi ülkenin evlatlarını öldürmek isteyenleri değil, onlara bir gelecek sunanları yazacaktır.

Eğitim-İş olarak dekan Cevdet Kılıç hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve normalde resen başlaması gerektiği halde ancak bizlerin başvurusuyla oluşan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz"



