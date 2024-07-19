Antalya’da orman yangını!
Antalya’nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.
5 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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