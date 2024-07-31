Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 21:22
Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
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Yangın, 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İyigün Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. 

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 

Kumaş üzerine geri dönüşüm yapan fabrika alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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